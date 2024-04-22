Пазючка (Курка) Васса Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Курка Федор Андреев
Мать: Васса Павловна
Бракосочетание
20.01.1796 ст.
Муж: Пазюк Иван Яковлев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
20 января. По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Петром Суским молодик Иоанн Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Васкою, Феодора Курочки, тамошнего жителя, в неимении между им... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
07.01.1801 ст.
Дочь: Синклитикия Иванова
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
07.01.1803 ст.
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
25.11.1804 ст.
Сын: Пазюк Клим Иванов
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Пазюк Прокоп Иванов
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
11.02.1808 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
10.04.1810 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
18.05.1813 ст.
Сын: Пазюк Петр Иванов
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
15.05.1821 ст.
Сын: Пазюк Никита Иванов
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно