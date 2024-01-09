Синклитикия Иванова
Место рождения
Дата рождения07.01.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.01.1801 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение
07.01.1801 ст.
Отец: Пазюк Иван Яковлев
Мать: Пазючка Васса Федоровна
Бракосочетание
05.10.1822 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1823 ст.
Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.
Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
28.06.1830 ст.
Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
28.03.1834 ст.
Сын: Литвиненко Степан Андреев
Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев
Восприемник
09.01.1842 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Домна Дмитриева
Восприемник
20.05.1843 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Елена Петрова
Смерть
Неизвестно