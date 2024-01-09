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Синклитикия Иванова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

07.01.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.01.1801 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение
07.01.1801 ст.

Отец: Пазюк Иван Яковлев

Мать: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
05.10.1822 ст.

Муж: Литвин Андрей Моисеев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1823 ст.

Сын: Литвиненко Яков Андреев

Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.

Сын: Литвиненко Иван Андреев

Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
28.06.1830 ст.

Сын: Литвиненко Петр Андреев

Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
28.03.1834 ст.

Сын: Литвиненко Степан Андреев

Отец ребёнка: Литвин Андрей Моисеев

Колонщина, Київська область
Восприемник
09.01.1842 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Домна Дмитриева
Восприемник
20.05.1843 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Елена Петрова
Смерть
Неизвестно
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