Литвиненко Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения28.06.1830 ст.
Дата смерти28.09.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1830 ст.
Отец: Литвин Андрей Моисеев
Мать: Синклитикия Иванова
Крещение
29.06.1830 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1831 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
30.09.1831 ст.