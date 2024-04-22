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Литвиненко Петр Андреев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

28.06.1830 ст.

Дата смерти

28.09.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1830 ст.

Отец: Литвин Андрей Моисеев

Мать: Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
29.06.1830 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
28.09.1831 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
30.09.1831 ст.
Колонщина, Київська область
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