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Литвиненко Яков Андреев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

19.05.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1823 ст.

Отец: Литвин Андрей Моисеев

Мать: Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
20.05.1823 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.09.1846 ст.

Жена: Миглина Матрена Петрова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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