Литвиненко Яков Андреев
Место рождения
Дата рождения19.05.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1823 ст.
Отец: Литвин Андрей Моисеев
Мать: Синклитикия Иванова
Крещение
20.05.1823 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.09.1846 ст.
Жена: Миглина Матрена Петрова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно