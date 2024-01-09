Васса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Пазючка Васса Федоровна
Отец ребёнка: Курка Федор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Курка Евсей Федоров
Отец ребёнка: Курка Федор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курка Федор Андреев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно