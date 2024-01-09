Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Пазючка Васса Федоровна

Отец ребёнка: Курка Федор Андреев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Курка Евсей Федоров

Отец ребёнка: Курка Федор Андреев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курка Федор Андреев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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