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Курка Евсей Федоров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Курка Федор Андреев

Мать: Васса Павловна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьевна

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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