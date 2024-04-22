Курка Евсей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Курка Федор Андреев
Мать: Васса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьевна
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно