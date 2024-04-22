Курка Федор Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смерти20.04.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Пазючка Васса Федоровна
Мать ребёнка: Васса Павловна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Курка Евсей Федоров
Мать ребёнка: Васса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Павловна
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1806