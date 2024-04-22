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Курка Федор Андреев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

20.04.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Пазючка Васса Федоровна

Мать ребёнка: Васса Павловна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Курка Евсей Федоров

Мать ребёнка: Васса Павловна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Павловна

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
20.04.1806
Колонщина, Київська область
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