Пазюк Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения15.05.1821 ст.
Дата смерти11.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1821 ст.
Отец: Пазюк Иван Яковлев
Мать: Пазючка Васса Федоровна
Крещение
16.05.1821 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1843 ст.
Жена: Ефросинья Степанова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.
Мать ребёнка: Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
03.10.1845 ст.
Сын: Пазюк Денис Никитин
Мать ребёнка: Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.
Мать ребёнка: Ефросинья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1848 ст.
Причина смерти: от холеры
Похороны
13.07.1848 ст.