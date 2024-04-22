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Пазюк Никита Иванов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

15.05.1821 ст.

Дата смерти

11.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1821 ст.

Отец: Пазюк Иван Яковлев

Мать: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Крещение
16.05.1821 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1843 ст.

Жена: Ефросинья Степанова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.

Сын: Пазюк Василий Никитин

Мать ребёнка: Ефросинья Степанова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
03.10.1845 ст.

Сын: Пазюк Денис Никитин

Мать ребёнка: Ефросинья Степанова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.

Сын: Пазюк Емельян Никитин

Мать ребёнка: Ефросинья Степанова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
11.07.1848 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от холеры
Похороны
13.07.1848 ст.
Колонщина, Київська область
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