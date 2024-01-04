Пазюк Денис Никитин
Место рождения
Дата рождения03.10.1845 ст.
Дата смерти16.10.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1845 ст.
Отец: Пазюк Никита Иванов
Мать: Ефросинья Степанова
Крещение
04.10.1845 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1868
Жена: Прасковья Миронова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.
Сын: Пазюк Мина Денисов
Мать ребёнка: Прасковья Миронова
Рождение ребёнка
08.10.1872 ст.
Дочь: Пелагея Денисова
Мать ребёнка: Прасковья Миронова
Рождение ребёнка
20.05.1877 ст.
Дочь: Мария Денисова
Мать ребёнка: Прасковья Миронова
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.
Дочь: Ирина Денисова
Мать ребёнка: Прасковья Миронова
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Ефросиния Денисова
Мать ребёнка: Прасковья Миронова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1891 ст.
Причина смерти: от боли в груди
Похороны
18.10.1891 ст.