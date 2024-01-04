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Пазюк Денис Никитин

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

03.10.1845 ст.

Дата смерти

16.10.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1845 ст.

Отец: Пазюк Никита Иванов

Мать: Ефросинья Степанова

Колонщина, Київська область
Крещение
04.10.1845 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1868

Жена: Прасковья Миронова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.

Сын: Пазюк Мина Денисов

Мать ребёнка: Прасковья Миронова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.10.1872 ст.

Дочь: Пелагея Денисова

Мать ребёнка: Прасковья Миронова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
20.05.1877 ст.

Дочь: Мария Денисова

Мать ребёнка: Прасковья Миронова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.

Дочь: Ирина Денисова

Мать ребёнка: Прасковья Миронова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: Ефросиния Денисова

Мать ребёнка: Прасковья Миронова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
16.10.1891 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от боли в груди
Похороны
18.10.1891 ст.
Колонщина, Київська область
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