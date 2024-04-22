(Якуш) Ефросинья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якуш) Ефросинья Степанова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
07.02.1843 ст.

Муж: Пазюк Никита Иванов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.

Сын: Пазюк Василий Никитин

Отец ребёнка: Пазюк Никита Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
03.10.1845 ст.

Сын: Пазюк Денис Никитин

Отец ребёнка: Пазюк Никита Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.

Сын: Пазюк Емельян Никитин

Отец ребёнка: Пазюк Никита Иванов

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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