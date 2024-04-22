(Якуш) Ефросинья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Бракосочетание
07.02.1843 ст.
Муж: Пазюк Никита Иванов
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Никита Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1845 ст.
Сын: Пазюк Денис Никитин
Отец ребёнка: Пазюк Никита Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Никита Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно