Пазюк Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Василий Никитин

Пазюк Василий Никитин

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

07.03.1844 ст.

Дата смерти

11.10.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1844 ст.

Отец: Пазюк Никита Иванов

Мать: Ефросинья Степанова

Колонщина, Київська область
Крещение
08.03.1844 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
11.10.1845 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от кашля
Похороны
13.10.1845 ст.
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close