Пазюк Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения07.03.1844 ст.
Дата смерти11.10.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1844 ст.
Отец: Пазюк Никита Иванов
Мать: Ефросинья Степанова
Крещение
08.03.1844 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1845 ст.
Причина смерти: от кашля
Похороны
13.10.1845 ст.