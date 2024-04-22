(Сарас) Прасковья Миронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Бракосочетание
28.01.1868
Муж: Пазюк Денис Никитин
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.
Сын: Пазюк Мина Денисов
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Рождение ребёнка
08.10.1872 ст.
Дочь: Пелагея Денисова
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Рождение ребёнка
20.05.1877 ст.
Дочь: Мария Денисова
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Якуш Варвара Денисовна
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.
Дочь: Ирина Денисова
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Барчук Мария Денисовна
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Восприемник
04.04.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Иосиф (Осип) Владимиров Пазюк
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Ефросиния Денисова
Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно