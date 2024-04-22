(Сарас) Прасковья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сарас) Прасковья Миронова

Место рождения

Маковище, Київська область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маковище, Київська область
Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Пазюк Денис Никитин

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.

Сын: Пазюк Мина Денисов

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.10.1872 ст.

Дочь: Пелагея Денисова

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
20.05.1877 ст.

Дочь: Мария Денисова

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Якуш Варвара Денисовна

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.

Дочь: Ирина Денисова

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Барчук Мария Денисовна

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Восприемник
04.04.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Иосиф (Осип) Владимиров Пазюк
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: Ефросиния Денисова

Отец ребёнка: Пазюк Денис Никитин

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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