(Пазюк) Ефросиния Денисова
Место рождения
Дата рождения15.02.1891 ст.
Дата смерти05.01.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891 ст.
Отец: Пазюк Денис Никитин
Мать: Прасковья Миронова
Крещение
15.02.1891 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1894 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
07.01.1894 ст.