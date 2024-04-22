(Пазюк) Ефросиния Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пазюк) Ефросиния Денисова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

15.02.1891 ст.

Дата смерти

05.01.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891 ст.

Отец: Пазюк Денис Никитин

Мать: Прасковья Миронова

Колонщина, Київська область
Крещение
15.02.1891 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
05.01.1894 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от горячки
Похороны
07.01.1894 ст.
Колонщина, Київська область
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