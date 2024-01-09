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Пазюк Федор Петров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

22.09.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.09.1857 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение
22.09.1857 ст.

Отец: Пазюк Петр Иванов

Мать: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
05.10.1875 ст.

Жена: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Сын: Пазюк Михаил Федоров

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.

Дочь: Марина Федорова

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Мищенко Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
24.11.1887 ст.

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.

Сын: Пазюк Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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