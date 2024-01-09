Пазюк Федор Петров
Место рождения
Дата рождения22.09.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.09.1857 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение
22.09.1857 ст.
Отец: Пазюк Петр Иванов
Мать: Дарья Павлова
Бракосочетание
05.10.1875 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Сын: Пазюк Михаил Федоров
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.
Дочь: Марина Федорова
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Мищенко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова
Рождение ребёнка
24.11.1887 ст.
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно