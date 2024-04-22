Пазюк (Кучер) Синклитикия Пантелеймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк (Кучер) Синклитикия Пантелеймонова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
05.10.1875 ст.

Муж: Пазюк Федор Петров

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.

Сын: Пазюк Михаил Федоров

Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.

Дочь: Марина Федорова

Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Мищенко Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
24.11.1887 ст.

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.

Сын: Пазюк Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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