Пазюк (Кучер) Синклитикия Пантелеймонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Бракосочетание
05.10.1875 ст.
Муж: Пазюк Федор Петров
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Сын: Пазюк Михаил Федоров
Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.
Дочь: Марина Федорова
Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Мищенко Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров
Рождение ребёнка
24.11.1887 ст.
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Федор Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно