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Пазюк Михаил Федоров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

07.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.

Отец: Пазюк Федор Петров

Мать: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Крещение
08.11.1876 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1907 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Дочь: Ефросиния Михайловна

Мать ребёнка: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.

Сын: Пазюк Роман Михайлович

Мать ребёнка: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
09.04.1915 ст.

Сын: Пазюк Антон Михайлович

Мать ребёнка: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Ефимьева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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