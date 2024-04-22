Пазюк Михаил Федоров
Место рождения
Дата рождения07.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876 ст.
Крещение
08.11.1876 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1907 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Феодора Ефимьева
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Дочь: Ефросиния Михайловна
Мать ребёнка: Феодора Ефимьева
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Феодора Ефимьева
Рождение ребёнка
09.04.1915 ст.
Мать ребёнка: Феодора Ефимьева
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Феодора Ефимьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Ефимьева
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно