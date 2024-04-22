Пазюк Антон Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.04.1915 ст.
Дата смерти18.05.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1915 ст.
Отец: Пазюк Михаил Федоров
Мать: Феодора Ефимьева
Крещение
14.04.1915 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1916 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
19.05.1916 ст.