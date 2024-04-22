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Пазюк Антон Михайлович

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

09.04.1915 ст.

Дата смерти

18.05.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1915 ст.

Отец: Пазюк Михаил Федоров

Мать: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Крещение
14.04.1915 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
18.05.1916 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
19.05.1916 ст.
Колонщина, Київська область
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