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Феодора Ефимьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1907 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Дочь: Ефросиния Михайловна

Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.

Сын: Пазюк Роман Михайлович

Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
09.04.1915 ст.

Сын: Пазюк Антон Михайлович

Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Михаил Федоров

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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