Феодора Ефимьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1907 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Дочь: Ефросиния Михайловна
Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров
Рождение ребёнка
09.04.1915 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров
Рождение ребёнка
14.06.1917 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пазюк Михаил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Михаил Федоров
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно