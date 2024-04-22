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Пазюк Роман Михайлович

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

19.07.1912 ст.

Дата смерти

22.04.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912 ст.

Отец: Пазюк Михаил Федоров

Мать: Феодора Ефимьева

Колонщина, Київська область
Крещение
19.07.1912 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
22.04.1914 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от коклюша
Похороны
24.04.1914 ст.
Колонщина, Київська область
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