Пазюк Роман Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.07.1912 ст.
Дата смерти22.04.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912 ст.
Отец: Пазюк Михаил Федоров
Мать: Феодора Ефимьева
Крещение
19.07.1912 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1914 ст.
Причина смерти: от коклюша
Похороны
24.04.1914 ст.