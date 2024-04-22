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(Пазюк) Марина Федорова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

24.02.1882 ст.

Дата смерти

27.07.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882 ст.

Отец: Пазюк Федор Петров

Мать: Пазюк Синклитикия Пантелеймонова

Колонщина, Київська область
Крещение
25.02.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
27.07.1900 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от тифа
Похороны
28.07.1900 ст.
приходское кладбище села Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
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