(Пазюк) Марина Федорова
Место рождения
Дата рождения24.02.1882 ст.
Дата смерти27.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882 ст.
Крещение
25.02.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
27.07.1900 ст.
Причина смерти: от тифа
Похороны
28.07.1900 ст.
приходское кладбище села Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд