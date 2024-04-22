(Левченко) Дарья Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Муж: Пазюк Петр Иванов
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1837 ст.
Сын: Пазюк Трофим Петров
Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1840 ст.
Дочь: София Петрова
Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов
Рождение ребёнка
20.05.1843 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.
Сын: Пазюк Иван Петров
Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов
Рождение ребёнка
22.09.1857 ст.
Сын: Пазюк Федор Петров
Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно