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(Левченко) Дарья Павлова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Муж: Пазюк Петр Иванов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1837 ст.

Сын: Пазюк Трофим Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
17.09.1840 ст.

Дочь: София Петрова

Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
20.05.1843 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.

Сын: Пазюк Иван Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.

Сын: Пазюк Владимир Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
22.09.1857 ст.

Сын: Пазюк Федор Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Иванов

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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