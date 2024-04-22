Пазюк Иван Петров
Место рождения
Дата рождения26.09.1845 ст.
Дата смерти18.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1845 ст.
Отец: Пазюк Петр Иванов
Мать: Дарья Павлова
Крещение
26.09.1845 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1848 ст.
Причина смерти: от глистов
Похороны
20.07.1848 ст.