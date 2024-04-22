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Пазюк Иван Петров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

26.09.1845 ст.

Дата смерти

18.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1845 ст.

Отец: Пазюк Петр Иванов

Мать: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Крещение
26.09.1845 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
18.07.1848 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от глистов
Похороны
20.07.1848 ст.
Колонщина, Київська область
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