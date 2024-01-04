Елена Петрова
Место рождения
Дата рождения20.05.1843 ст.
Дата смерти21.07.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1843 ст.
Отец: Пазюк Петр Иванов
Мать: Дарья Павлова
Крещение
20.05.1843 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Синклитикия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1848 ст.
Похороны
23.07.1848 ст.