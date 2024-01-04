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Елена Петрова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

20.05.1843 ст.

Дата смерти

21.07.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1843 ст.

Отец: Пазюк Петр Иванов

Мать: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Крещение
20.05.1843 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Синклитикия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
21.07.1848 ст.
Колонщина, Київська область
Похороны
23.07.1848 ст.
Колонщина, Київська область
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