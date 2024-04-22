Пазюк Владимир Петров
Место рождения
Дата рождения15.07.1849 ст.
Дата смерти24.01.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1849 ст.
Отец: Пазюк Петр Иванов
Мать: Дарья Павлова
Крещение
15.07.1849 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.04.1868
Жена: Фекла Емельянова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1869 ст.
Мать ребёнка: Фекла Емельянова
Бракосочетание
02.05.1876 ст.
Жена: Мария Прокопиева
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.
Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров
Мать ребёнка: Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.
Дочь: Матрена Владимирова
Мать ребёнка: Мария Прокопиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1893 ст.
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
26.01.1893 ст.