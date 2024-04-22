Пазюк Владимир Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Владимир Петров

Пазюк Владимир Петров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

15.07.1849 ст.

Дата смерти

24.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1849 ст.

Отец: Пазюк Петр Иванов

Мать: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Крещение
15.07.1849 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.04.1868

Жена: Фекла Емельянова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1869 ст.

Сын: Пазюк Андрей Владимиров

Мать ребёнка: Фекла Емельянова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
02.05.1876 ст.

Жена: Мария Прокопиева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров

Мать ребёнка: Мария Прокопиева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Дочь: Матрена Владимирова

Мать ребёнка: Мария Прокопиева

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
24.01.1893 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
26.01.1893 ст.
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close