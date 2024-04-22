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Мария Прокопиева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
02.05.1876 ст.

Муж: Пазюк Владимир Петров

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров

Отец ребёнка: Пазюк Владимир Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Дочь: Матрена Владимирова

Отец ребёнка: Пазюк Владимир Петров

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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