Мария Прокопиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Бракосочетание
02.05.1876 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.
Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров
Отец ребёнка: Пазюк Владимир Петров
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.
Дочь: Матрена Владимирова
Отец ребёнка: Пазюк Владимир Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно