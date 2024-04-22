Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

04.04.1888 ст.

Дата смерти

25.09.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1888 ст.

Отец: Пазюк Владимир Петров

Мать: Мария Прокопиева

Колонщина, Київська область
Крещение
04.04.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Прасковья Миронова Сарас
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
25.09.1891 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от боли в животе
Похороны
27.09.1891 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
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