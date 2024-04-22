Пазюк Иосиф (Осип) Владимиров
Место рождения
Дата рождения04.04.1888 ст.
Дата смерти25.09.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1888 ст.
Отец: Пазюк Владимир Петров
Мать: Мария Прокопиева
Крещение
04.04.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Прасковья Миронова Сарас
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1891 ст.
Причина смерти: от боли в животе
Похороны
27.09.1891 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя