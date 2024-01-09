Пазюк Андрей Владимиров
Место рождения
Дата рождения17.10.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Крещение
17.10.1869 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение
17.10.1869 ст.
Отец: Пазюк Владимир Петров
Мать: Фекла Емельянова
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1888 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.
Сын: Пазюк Яков Андреев
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова
Запись №56 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова
Запись №7 Крестьянин села Колонщины Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно