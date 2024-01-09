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Пазюк Андрей Владимиров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

17.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.10.1869 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение
17.10.1869 ст.

Отец: Пазюк Владимир Петров

Мать: Фекла Емельянова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Жена: Пазюк Синклитикия Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1888 ст.

Сын: Пазюк Евстратий Андреев

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.

Сын: Пазюк Яков Андреев

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Запись №56 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.

Сын: Пазюк Федор Андреевич

Мать ребёнка: Пазюк Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Запись №7 Крестьянин села Колонщины Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православного вероисповедания
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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