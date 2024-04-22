(Якуш) Фекла Емельянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смерти15.01.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Бракосочетание
28.04.1868
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Владимир Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1875 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.01.1875 ст.