(Якуш) Фекла Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якуш) Фекла Емельянова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

15.01.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
28.04.1868

Муж: Пазюк Владимир Петров

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1869 ст.

Сын: Пазюк Андрей Владимиров

Отец ребёнка: Пазюк Владимир Петров

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
15.01.1875 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.01.1875 ст.
Колонщина, Київська область
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