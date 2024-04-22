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Пазюк Алексей Трофимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

05.10.1867 ст.

Дата смерти

22.07.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1867 ст.

Отец: Пазюк Трофим Петров

Мать: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Крещение
06.10.1867 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
22.07.1868 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от сухот
Похороны
24.07.1868 ст.
Колонщина, Київська область
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