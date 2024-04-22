Пазюк Алексей Трофимов
Место рождения
Дата рождения05.10.1867 ст.
Дата смерти22.07.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1867 ст.
Отец: Пазюк Трофим Петров
Мать: Ефросиния Степанова
Крещение
06.10.1867 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1868 ст.
Причина смерти: от сухот
Похороны
24.07.1868 ст.