(Примак) Ефросиния Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Примак) Ефросиния Степанова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

03.05.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Пазюк Трофим Петров

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1859 ст.

Дочь: Мария Трофимова

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Восприемник
28.01.1861 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Семен Севастьянов Пазюк
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.

Сын: Пазюк Петр Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Домна Трофимова

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
10.02.1866 ст.

Сын: Пазюк Прохор Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.10.1867 ст.

Сын: Пазюк Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
03.05.1868 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
05.05.1868 ст.
Колонщина, Київська область
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