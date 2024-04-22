(Примак) Ефросиния Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смерти03.05.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Муж: Пазюк Трофим Петров
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1859 ст.
Дочь: Мария Трофимова
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Восприемник
28.01.1861 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Семен Севастьянов Пазюк
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.
Сын: Пазюк Петр Трофимов
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Домна Трофимова
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
10.02.1866 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
05.10.1867 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1868 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
05.05.1868 ст.