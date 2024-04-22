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Пазюк Петр Трофимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

25.11.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1861 ст.

Отец: Пазюк Трофим Петров

Мать: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Крещение
25.11.1861 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Сын: Пазюк Александр Петров

Мать ребёнка: Мария Васильева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Пазюк Мелетий Петров

Мать ребёнка: Мария Васильева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
06.08.1891 ст.

Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Петров

Мать ребёнка: Мария Васильева

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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