Пазюк Петр Трофимов
Место рождения
Дата рождения25.11.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1861 ст.
Отец: Пазюк Трофим Петров
Мать: Ефросиния Степанова
Крещение
25.11.1861 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Сын: Пазюк Мелетий Петров
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
06.08.1891 ст.
Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Петров
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно