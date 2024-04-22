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Пазюк Александр Петров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

23.11.1887 ст.

Дата смерти

15.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1887 ст.

Отец: Пазюк Петр Трофимов

Мать: Мария Васильева

Колонщина, Київська область
Крещение
23.11.1887 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
15.12.1887 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
17.12.1887 ст.
Колонщина, Київська область
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