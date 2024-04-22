Пазюк Александр Петров
Место рождения
Дата рождения23.11.1887 ст.
Дата смерти15.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1887 ст.
Отец: Пазюк Петр Трофимов
Мать: Мария Васильева
Крещение
23.11.1887 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1887 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
17.12.1887 ст.