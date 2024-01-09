Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смерти17.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Петр Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Сын: Пазюк Мелетий Петров
Отец ребёнка: Пазюк Петр Трофимов
Рождение ребёнка
06.08.1891 ст.
Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Петров
Отец ребёнка: Пазюк Петр Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Петр Трофимов
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1918
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.09.1918