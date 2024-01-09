Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

17.09.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Сын: Пазюк Александр Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Трофимов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Пазюк Мелетий Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Трофимов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
06.08.1891 ст.

Сын: Пазюк Иосиф (Осип) Петров

Отец ребёнка: Пазюк Петр Трофимов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Петр Трофимов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
17.09.1918
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.09.1918
Колонщина, Київська область
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