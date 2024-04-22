Пазюк Иосиф (Осип) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк Иосиф (Осип) Петров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

06.08.1891 ст.

Дата смерти

21.11.1918

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1891 ст.

Отец: Пазюк Петр Трофимов

Мать: Мария Васильева

Колонщина, Київська область
Крещение
07.08.1891 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
21.11.1918
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от испанской болезни
Похороны
22.11.1918
Колонщина, Київська область
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