Пазюк Иосиф (Осип) Петров
Место рождения
Дата рождения06.08.1891 ст.
Дата смерти21.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1891 ст.
Отец: Пазюк Петр Трофимов
Мать: Мария Васильева
Крещение
07.08.1891 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.11.1918
Причина смерти: от испанской болезни
Похороны
22.11.1918