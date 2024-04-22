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Пазюк Прохор Трофимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

10.02.1866 ст.

Дата смерти

15.09.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1866 ст.

Отец: Пазюк Трофим Петров

Мать: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Крещение
10.02.1866 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
15.09.1866 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от оспы
Похороны
17.09.1866 ст.
Колонщина, Київська область
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