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Домна Трофимова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

05.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1864

Отец: Пазюк Трофим Петров

Мать: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Крещение
08.01.1864
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1882 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: не указан

Колонщина, Київська область
Незаконнорожденная. Отчество по крестному отцу (Иван Иванов Сторожчук).
Смерть
Неизвестно
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