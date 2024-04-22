Домна Трофимова
Место рождения
Дата рождения05.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1864
Отец: Пазюк Трофим Петров
Мать: Ефросиния Степанова
Крещение
08.01.1864
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1882 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Незаконнорожденная. Отчество по крестному отцу (Иван Иванов Сторожчук).
Смерть
Неизвестно