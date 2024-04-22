(Пазюк) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения21.04.1882 ст.
Дата смерти20.01.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1882 ст.
Мать: Домна Трофимова
Незаконнорожденная. Отчество по крестному отцу (Иван Иванов Сторожчук).
Крещение
21.04.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Мария Иванова Куликова
Смерть
20.01.1884 ст.
От простуды
Похороны
22.01.1884 ст.
Исповедовал и приобщал священник Николай Терлецкий. На кладбище в селе Колонщина.