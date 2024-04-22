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(Пазюк) Ирина Иванова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

21.04.1882 ст.

Дата смерти

20.01.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: Домна Трофимова

Колонщина, Київська область
Незаконнорожденная. Отчество по крестному отцу (Иван Иванов Сторожчук).
Крещение
21.04.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Мария Иванова Куликова
Смерть
20.01.1884 ст.
Колонщина, Київська область
От простуды
Похороны
22.01.1884 ст.
Исповедовал и приобщал священник Николай Терлецкий. На кладбище в селе Колонщина.
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