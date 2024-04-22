Пазюк Михаил Трофимов
Место рождения
Дата рождения21.11.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1869 ст.
Отец: Пазюк Трофим Петров
Мать: Александра Иванова
Крещение
21.11.1869 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кириллова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно