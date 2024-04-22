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Пазюк Михаил Трофимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

21.11.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1869 ст.

Отец: Пазюк Трофим Петров

Мать: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
21.11.1869 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кириллова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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