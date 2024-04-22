(Ковальчук) Мария Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковальчук) Мария Кириллова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
22.08.1907 ст.

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Пазюк Михаил Трофимов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Михаил Трофимов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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