(Компанец) Александра Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти22.04.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Бракосочетание
13.09.1868 ст.
Муж: Пазюк Трофим Петров
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.
Дочь: Феодора Трофимова
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
21.07.1876 ст.
Сын: Пазюк Иван Трофимов
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
После 1877 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1890 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
24.04.1890 ст.