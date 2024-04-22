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(Компанец) Александра Иванова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

22.04.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
13.09.1868 ст.

Муж: Пазюк Трофим Петров

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.

Сын: Пазюк Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.

Дочь: Феодора Трофимова

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Пазюк Феодосий Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.07.1876 ст.

Сын: Пазюк Иван Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
После 1877 ст.

Сын: Пазюк Василий Трофимов

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Пазюк Трофим Петров

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
22.04.1890 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
24.04.1890 ст.
Колонщина, Київська область
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