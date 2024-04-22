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Пазюк Василий Трофимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

После 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1877 ст.

Отец: Пазюк Трофим Петров

Мать: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Пазюк Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева

Колонщина, Київська область
Запись №18 Крестьянин села Колонщины Василий Трофимов Пазюк и жена его Мария Григориева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.

Сын: Пазюк Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Пазюк Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазюк Мария Григорьева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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