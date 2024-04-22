Пазюк Василий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1877 ст.
Отец: Пазюк Трофим Петров
Мать: Александра Иванова
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева
Запись №18 Крестьянин села Колонщины Василий Трофимов Пазюк и жена его Мария Григориева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева
Рождение ребёнка
07.11.1918
Мать ребёнка: Пазюк Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пазюк Мария Григорьева
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно