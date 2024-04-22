Пазюк (Барчук) Мария Григорьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов
Запись №18 Крестьянин села Колонщины Василий Трофимов Пазюк и жена его Мария Григориева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов
Рождение ребёнка
07.11.1918
Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно