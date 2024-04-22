Пазюк (Барчук) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк (Барчук) Мария Григорьева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Пазюк Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов

Колонщина, Київська область
Запись №18 Крестьянин села Колонщины Василий Трофимов Пазюк и жена его Мария Григориева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.

Сын: Пазюк Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Пазюк Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Пазюк Василий Трофимов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Василий Трофимов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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