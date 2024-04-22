Пазюк Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Михаил Васильевич

Пазюк Михаил Васильевич

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

07.11.1918

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918

Отец: Пазюк Василий Трофимов

Мать: Пазюк Мария Григорьева

Колонщина, Київська область
Крещение
08.11.1918
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазюк Евдокия Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close