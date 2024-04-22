Пазюк Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1918
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918
Отец: Пазюк Василий Трофимов
Мать: Пазюк Мария Григорьева
Крещение
08.11.1918
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пазюк Евдокия Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ