Трубецкой Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Трубецкой Петр Иванович
Мать: Эмилия Петровна
Дочь: Глебова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна
Сын: Трубецкой Георгий
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна
Сын: Трубецкой Петр Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна
Дочь: Кристи Мария Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна
Сын: Трубецкой Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Сын: Трубецкой Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Самарина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Осоргина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Лермонтова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Черткова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Сын: Трубецкой Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна
Дочь: Гагарина Марина Николаевна
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна