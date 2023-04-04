Трубецкой Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкой Николай Петрович

Трубецкой Николай Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Трубецкой Петр Иванович

Мать: Эмилия Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1854

Дочь: Глебова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1855

Сын: Трубецкой Георгий

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Трубецкой Петр Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кристи Мария Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Трубецкой Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Трубецкой Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Самарина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Осоргина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лермонтова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Черткова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Трубецкой Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гагарина Марина Николаевна

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгиня Трубецкая Софья Алексеевна

Смерть
1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close