Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Орлов-Денисов Василий Васильевич

Мать: Орлова-Денисова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1854

Дочь: Глебова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
26.12.1855

Сын: Трубецкой Георгий

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Трубецкой Петр Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кристи Мария Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Николай Петрович

Смерть
1860
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