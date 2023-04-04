Трубецкая (Орлова-Денисова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
07.11.1854
Дочь: Глебова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1855
Сын: Трубецкой Георгий
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Трубецкой Петр Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кристи Мария Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1860