Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: Трубецкая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кристи Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кристи Григорий

Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кристи Виктор

Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: София

Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кристи Григорий Иванович

Смерть
1926
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