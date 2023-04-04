Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кристи Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кристи Григорий
Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кристи Виктор
Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: София
Отец ребёнка: Кристи Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926