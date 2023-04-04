Глебова (Трубецкая) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1854
Дата смерти17.09.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1854
Бракосочетание
05.07.1878
Супруг(-а): Владимир Петрович Глебов
Рождение ребёнка
25.01.1879
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1880
Дочь: Толстая Александра Владимировна
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1882
Дочь: Голицына Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1883
Сын: Глебов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
03.06.1884
Дочь: Олсуфьева Софья Владимировна
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1885
Сын: Глебов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
29.02.1888
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Глебов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович
Смерть
17.09.1936
Paris, Paris, Île-de-France, France