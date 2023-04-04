Глебова (Трубецкая) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебова (Трубецкая) Софья Николаевна

Глебова (Трубецкая) Софья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1854

Дата смерти

17.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1854

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: Трубецкая Любовь Васильевна

Бракосочетание
05.07.1878

Муж: Глебов Владимир Петрович

Супруг(-а): Владимир Петрович Глебов
Рождение ребёнка
25.01.1879

Сын: Глебов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1880

Дочь: Толстая Александра Владимировна

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Голицына Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1883

Сын: Глебов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
03.06.1884

Дочь: Олсуфьева Софья Владимировна

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Глебов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
29.02.1888

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Глебов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Глебов Владимир Петрович

Смерть
17.09.1936
Paris, Paris, Île-de-France, France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close