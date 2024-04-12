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Глебов Владимир Петрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

07.08.1848

Дата смерти

16.02.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
05.07.1878

Жена: Глебова Софья Николаевна

Супруг(-а): Владимир Петрович Глебов
Рождение ребёнка
25.01.1879

Сын: Глебов Петр Владимирович

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1880

Дочь: Толстая Александра Владимировна

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: Голицына Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1883

Сын: Глебов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1884

Дочь: Олсуфьева Софья Владимировна

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Глебов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
29.02.1888

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Глебов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
калужский предводитель дворянства, Leader of the Nobility, Kaluga
Смерть
16.02.1926
Neuilly-sur-Seine, France
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