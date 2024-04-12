Глебов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения07.08.1848
Дата смерти16.02.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1848
Бракосочетание
05.07.1878
Жена: Глебова Софья Николаевна
Супруг(-а): Владимир Петрович Глебов
Рождение ребёнка
25.01.1879
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1880
Дочь: Толстая Александра Владимировна
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
19.01.1882
Дочь: Голицына Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1883
Сын: Глебов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1884
Дочь: Олсуфьева Софья Владимировна
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1885
Сын: Глебов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
29.02.1888
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Глебов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Глебова Софья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
калужский предводитель дворянства, Leader of the Nobility, Kaluga
Смерть
16.02.1926
Neuilly-sur-Seine, France