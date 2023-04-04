Глебов Петр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1879
Дата смерти16.12.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1879
Отец: Глебов Владимир Петрович
Мать: Глебова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Глебов Петр Петрович
Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
предводитель каширского дворянства
Смерть
16.12.1922
Neuilly Sur Seine, Hauts-de-Seine, IDF, France