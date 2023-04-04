Глебов Петр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Петр Владимирович

Глебов Петр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1879

Дата смерти

16.12.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1879

Отец: Глебов Владимир Петрович

Мать: Глебова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Глебов Петр Петрович

Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристи Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
предводитель каширского дворянства
Смерть
16.12.1922
Neuilly Sur Seine, Hauts-de-Seine, IDF, France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close