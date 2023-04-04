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Глебов Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Глебов Петр Владимирович

Мать: Кристи Мария Александровна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Алексеевна

Смерть
2000
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