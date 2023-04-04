Глебов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Алексеевна
Смерть
2000